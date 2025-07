Nestle wächst organisch - Marge hält sich besser als erwartet

(dpa-AFX) - Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestle ist in der ersten Jahreshälfte zwar weiter gewachsen - doch hohe Kosten drücken etwas auf die Profitabilität. Auch das Geschäft in China schwächelte. An den Margenzielen für das Gesamtjahr hält der Lebensmittelriese fest. Der Umsatz für den Zeitraum von Januar bis Juni lag bei 44,2 Milliarden Franken - das sind rund 1,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sind primär negative Währungseffekte wegen des starken Schweizer Frankens.

Das organische Wachstum - also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - beschleunigte sich um eine Spur auf 2,9 Prozent gegenüber 2,8 Prozent im ersten Quartal. Dieses Wachstum stammt fast ausschließlich aus Preiserhöhungen, etwa bei Nespresso und Kitkat. Das Mengenwachstum (RIG) ging dagegen von 0,7 Prozent im ersten Quartal auf 0,2 Prozent zurück. Negativ wirkte sich die schwache Nachfrage in den USA aus. In Nordamerika, Nestles wichtigstem Markt mit 35 Prozent Umsatzanteil, drückten die Zölle und Unsicherheiten auf den Konsum.

Der operative Gewinn ging um rund sieben Prozent auf 7,29 Milliarden Franken zurück. Die entsprechende Marge sank auf 16,5 von 17,4 Prozent. Hohe Rohstoffpreise für Kaffee und Kakao, gestiegene Marketingausgaben sowie ungünstige Währungseffekte drücken auf die Margen. Auch der Reingewinn brach um zehn Prozent auf 5,07 Milliarden Franken ein.

Für das Gesamtjahr hält das Schweizer Unternehmen an seinen Zielen fest. Mit den Zahlen erfüllt der Nahrungsmittelproduzent die Erwartungen der Analysten teilweise. Beim organischen Wachstum erfüllte er sie, nicht aber bei der verkauften Menge. Bei der operativen Marge übertraf Nestle die Erwartungen./to/tt/AWP/zb