EQS-News: Shelly Group erweitert Marktanteil im Wachstumsfeld Smart Energy – Erste Co-gebrandete Produkte mit Marktführer EcoFlow stärken Plattformstrategie

Shelly Group erweitert Marktanteil im Wachstumsfeld Smart Energy – Erste Co-gebrandete Produkte mit Marktführer EcoFlow stärken Plattformstrategie



25.07.2025

Shelly Group erweitert Marktanteil im Wachstumsfeld Smart Energy – Erste Co-gebrandete Produkte mit Marktführer EcoFlow stärken Plattformstrategie Sofia / München, 25. Juli 2025 – Shelly Group SE(Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat in Kooperation mit dem global tätigen Energie- und Solartechnologieunternehmen EcoFlow erstmals Co-gebrandete Produkte eingeführt. Die beiden Geräte – der Shelly Plug S Gen3 als Einsteigermodell (Plug-&-Play-Steckdose) sowie das professionelle Energiemessgerät Shelly Pro 3EM – tragen beide Markenlogos und sind zusätzlich zur Shelly-App vollständig in die EcoFlow-Softwareplattform integriert.

Die Co-gebrandeten Produkte werden weltweit über EcoFlow vertrieben, sowohl als Bestandteil kompletter Solarsysteme als auch als intelligentes Zubehör. Die bidirektionale Integration ermöglicht eine herstellerübergreifende, nahtlose Steuerung von Energieverbrauch, -speicherung und -erzeugung über die gängigen Systemgrenzen hinweg.

Mit dieser Produkteinführung erschließt die Shelly Group ein neues, skalierbares Wachstumsfeld im OEM-Segment. Shelly Group reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach vollständig integrierten Komplettlösungen im dezentralen Energiemarkt und festigt gleichzeitig ihre Marktposition als technologische Plattform für IoT- und Smart-Building-Lösungen. Als Technologieführer im Bereich Smart Energy Management werden Shelly-Produkte bereits von über 30 Herstellern von Solaranlagen, Balkonkraftwerken und Energiespeicherlösungen empfohlen – vielfach als einzige kompatible Lösung. Die Integration von EcoFlow-Geräten in die Shelly-App sowie die Einbindung von Shelly-Geräten in das EcoFlow-System ermöglicht eine besonders komfortable und zuverlässige Steuerung der gesamten Energiesysteme in Haushalten.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Mit EcoFlow haben wir einen technologisch starken Partner gewonnen, der unsere Vision eines intelligent vernetzten Energiemanagements teilt. Die gemeinsame Produktlinie zeigt, wie tief Shelly-Lösungen heute schon in moderne Solarsysteme integriert sind – und welche Rolle sie als Plattformtechnologie spielen. Co-Branding ist dabei nicht nur Sichtbarkeit, sondern Ausdruck technologischer Partnerschaft und Marktakzeptanz. Wir erwarten zukünftig weitere Kooperationen von Solarherstellern für Co gebrandete Geräte und weitere Integrationen.“

EcoFlow ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von tragbaren Energiespeichern, Solargeneratoren und weiteren Lösungen für die mobile und netzunabhängige Stromversorgung spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich mobiler Energiespeicher für private und gewerbliche Anwendungen. EcoFlow hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Japan.



Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 und Webcast/Earnings Call am 15. August 2025

Die Veröffentlichung der ungeprüften 6M 2025 Konzernergebnisse findet aus organisatorischen Gründen am 15.August 2025 vor Handelsbeginn statt.

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden am gleichen Tag um 09.00UhrMESZ (10.00Uhr OESZ) die ungeprüften Konzernergebnisse für 6M 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call 6M 2025.



Mehr Informationen unter corporate.shelly.com.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Slowenien und Polen sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



