EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über rund USD 4 Mio. von US-Kunden im Markt für zivile Sicherheitstechnik und bereitet Produktionsstart in den USA für Q4 2025 vor

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über rund USD 4 Mio. von US-Kunden im Markt für zivile Sicherheitstechnik und bereitet Produktionsstart in den USA für Q4 2025 vor



27.08.2025 / 07:30 CET/CEST

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag über rund USD 4Mio. von US-Kunden im Markt für zivile Sicherheitstechnik und bereitet Produktionsstart in den USA für Q4 2025 vor

Folgeauftrag im Volumen von rund USD 4 Mio., Auslieferung für 2025 geplant

US-Produktion im Rahmen der „Local-for-Local“-Strategie zur Reduzierung von Zöllen und Ausweitung der regionalen Präsenz

Brunnthal/München, Deutschland, 27. August 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von einem langjährigen US-amerikanischen Kunden erhalten. Das Auftragsvolumen beträgt rund USD 4 Mio. und soll im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden.

Der Auftrag unterstreicht die wachsende Bedeutung der bewährten EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie von SFC für einen führenden US-Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen, der auf eine zuverlässige, netzunabhängige Energieversorgung in anspruchsvollen mobilen Anwendungen angewiesen ist. Mit der erneuten Beauftragung werden die Leistungsfähigkeit und Effizienz der nachhaltigen Energielösungen von SFC bestätigt und ihre Rolle im dynamisch wachsenden US-Markt für mobile Sicherheitstechnik gestärkt.

Gleichzeitig treibt SFC den Aufbau seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter voran. Der Produktionsstart am Standort in Salt Lake City, Utah, ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Damit stärkt das Unternehmen die Kundennähe sowie den Marktzugang. Im Rahmen seiner bewährten „Local-for-Local“-Strategie reduziert SFC Importzölle, Währungsrisiken und Abhängigkeiten in den Lieferketten und setzt damit auf eine Strategie, die sich bereits erfolgreich in Indien und Europa etabliert hat.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Dieser Folgeauftrag ist ein weiterer Beleg für den wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil unserer EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie in den Kernzielmärkten ‚zivile Sicherheitstechnik und Zivilschutz‘, insbesondere im schnell wachsenden Segment für mobile Überwachungsanwendungen. Mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen, zuverlässigen Energielösungen bauen wir unsere Präsenz in den USA konsequent aus. Mit unserer ‚Local-for-Local‘-Strategie schaffen wir Kundennähe und reduzieren gleichzeitig Risiken bei Zöllen, Wechselkursen und in der Lieferkette. Der bevorstehende Produktionsstart in den USA ist zudem nicht nur eine strategische Antwort auf Kundenbedürfnisse, sondern auch ein bedeutender Wachstumstreiber und ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Wertschöpfung in einem der dynamischsten Märkte weltweit.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

