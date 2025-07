ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 325 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 319 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sollte der E-Fahrzeugbauer alle seine Ziele erreichen, könnte die Bewertung selbst das aktuelle Niveau deutlich überschreiten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Dienstag. Die Robotaxi-Einführung in Austin sei besser gewesen als befürchtet und Tesla versuche, in weitere Städte zu expandieren. Regulatorische Hürden blieben allerdings./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 16:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 16:13 / EDT

