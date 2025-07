GNW-News: Axi feiert die fünfte Traderin mit einer Finanzierung von 1 Million US-Dollar und erreicht damit einen Meilenstein von über 5 Millionen US-Dollar an Auszahlungen für 2025

^SYDNEY, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Broker Axi gibt mit Stolz

einen wichtigen Meilenstein in seinem Trader-Finanzierungsprogramm Axi Select bekannt: Das Unternehmen feiert seine 5(.) Traderin, die 1 Million US-Dollar finanziert erhalten hat, und hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 5 Millionen US-Dollar an Gewinnen ausgezahlt. Die jüngste Traderin, die die 1-Millionen-Dollar-Marke erreicht hat, ist Yoleny G., eine stolze Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Ihre Leistung ist besonders bemerkenswert, da sie die fünfte Traderin ist, die diesen Meilenstein bei Axi erreicht hat. Yolenys Leistung ist nicht nur ein Beweis für ihre Disziplin beim Trading, sondern auch ein persönlicher Meilenstein auf ihrem Weg zur Elite- Profi-M-Stufe von Axi. ?Ich bin unglaublich stolz auf meine Leistung. Das Erreichen einer Finanzierung in Höhe von 1 Million US-Dollar war eine persönliche Mission, und dies ist erst der Anfang." - Yoleny G. Yoleny gehört nun zu einer Elite-Gruppe von Tradern, die im Rahmen des Axi Select-Programms die 1-Million-Dollar-Finanzierungsgrenze erreicht haben. Die ersten beiden Pro M-Trader kamen kürzlich zu einem exklusiven Besuch in der globalen Zentrale von Axi in Sydney zusammen, wo sie Einblicke austauschten, das Axi-Team trafen und ihren gemeinsamen Erfolg feierten. Die Axi Select-Community ist rasch auf über 30.000 Mitglieder angewachsen und damit eines der dynamischsten Ökosysteme für finanzierte Trader weltweit. Die jüngste Zusammenarbeit von Axi mit Bloomberg unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Privatanlegern, die ihre Trading-Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben möchten, hochwertige Ressourcen, Transparenz und Marktkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Bis Juli 2025 hat Axi über 7,6 Millionen US-Dollar an finanzierte Trader ausgezahlt, wobei eine herausragende Person allein im Mai 108.879,66 US-Dollar verdient hat. Dieser Meilenstein spiegelt das kontinuierliche Bestreben von Axi wider, erfahrenen Tradern echte Wachstumschancen zu bieten, unterstützt durch Kapital, Schulungen und Zugang zu wichtigen Trading-Tools. Während Axi das Axi Select- Programm und seine globale Trading-Community weiter ausbaut, unterstreichen Meilensteine wie diese das Engagement des Unternehmens, seriösen Tradern die Tools, das Kapital und den Support zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Da immer mehr Trader höhere Finanzierungsniveaus anstreben und neue Initiativen in Aussicht stehen, konzentriert sich Axi weiterhin darauf, seine Position als Marktführer in diesem Bereich zu festigen. Über Axi Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr. Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com) Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen. °