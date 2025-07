Stillstand? Nicht bei onemarkets!

Die Produktmarke „onemarkets“ stand ursprünglich für die europaweite Expertise der UniCredit im Bereich strukturierter Produkte. In den vergangenen Jahren hat sich das Profil jedoch deutlich weiterentwickelt.

Neben Zertifikaten umfasst das Angebot inzwischen auch eine wachsende Zahl von Investmentfonds. Diese Fondspalette deckt eine breite Vielfalt an Anlageklassen und Themen ab. Die Fondsportfolios werden entweder von Gesellschaften der UniCredit-Gruppe* oder von ausgewählten, erfahrenen Fondspartnern verwaltet. Im Gespräch mit onemarkets erklärt Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading, welche neuen Anlageprodukte zuletzt hinzugekommen sind und warum das Produktsortiment laufend erweitert wird.

onemarkets: Herr Di Stasi, wir freuen uns, dass Sie mit uns über die aktuellen Marktentwicklungen und die jüngsten Neuerungen bei onemarkets sprechen. Welchen Einfluss hatten die letzten Monate auf die Entscheidungen der Anlegerinnen und Anleger?

Chicco Di Stasi: In diesem Jahr haben wir ein klares Beispiel dafür erlebt, wie Volatilität, also plötzliche Marktbewegungen, ein Risiko für Anlageentscheidungen darstellen kann. Das Thema Zölle und die wachsende geopolitische Unsicherheit führten im April zu einem deutlichen Anstieg der Volatilität: So erreichte der VIX-Index, der die Marktbewegungen des US-amerikanischen Leitindex S&P 500® misst, 52 Punkte. Inzwischen ist er wieder zurückgegangen und stabilisiert sich bei etwa 17 Punkten. Wann immer Märkte wirtschaftliche oder geopolitische Instabilität erleben, kann die Volatilität zunehmen.

Diese plötzlichen Bewegungen sorgen zwangsläufig für Unruhe bei den Kundinnen und Kunden und genau hier kommen die Beratung und der Wert der Vermögensverwaltung ins Spiel. Die Mission der UniCredit ist es, so nah wie möglich an ihren Kundinnen und Kunden zu sein. Dank unserer internen Expertise bieten wir Lösungen, die auf Marktbewegungen reagieren, indem sie z. B. Rückgänge teilweise abfedern und so den Anlegerinnen und Anlegern auch in unsicheren Zeiten diversifizierte Anlagemöglichkeiten bieten. Unser methodischer Ansatz basiert auf der strukturellen Bedeutung von Aktien, nutzt die Expertise und Präsenz unserer Beraterinnen und Berater und konzentriert sich auf die Solidität und Stabilität der angebotenen Produkte. So haben wir kürzlich unser Angebot an Zertifikaten mit 100-prozentigem Kapitalschutz erweitert. Neu dabei sind nun auch Basiswerte wie Gold und, für professionelle Kundinnen und Kunden, sogar Bitcoin. Zudem haben wir unser Engagement im Bereich der Private Markets ausgebaut, die sich durch eine geringere Anfälligkeit für Kursschwankungen auszeichnen. Nicht zuletzt haben wir auch unser Portfolio von onemarkets-Fonds weiterentwickelt.

onemarkets: Auf welche Art von Anlagelösungen haben Sie Ihr Angebot ausgeweitet?

Di Stasi: Unsere Aufgabe im Assetmanagement ist es, mit passenden und innovativen Lösungen auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der gestiegene Bedarf an Kapitalschutz. Heute bieten wir eine Auswahl verschiedener kapitalgeschützter Zertifikate – auch auf alternative Basiswerte wie Gold. Die Entscheidung, Kapitalschutz mit der Chance auf Wertzuwachs zu kombinieren, war besonders wichtig in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit, in dem der US-Dollar spürbar an Stärke verloren hat und alternative Anlageklassen an Bedeutung gewinnen.

onemarkets: Welche anderen Lösungen wurden eingeführt?

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions

und Head of Equity & Credit Sales and Trading

Di Stasi: Das Fondsangebot von UniCredit onemarkets wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den Trends an den Finanzmärkten und den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Die wichtigste Entscheidung haben wir im Aktienbereich getroffen: Wir haben unser Angebot an Aktienfonds um die beiden Themen „Europäische Stars” und „Langlebigkeit” erweitert, die wir im aktuellen Umfeld für grundlegend wichtig halten. Der ­onemarkets UC European Equity Stars Fund investiert z. B. in europäische Wertpapiere, die von UniCredit als Equity Stars bewertet werden. Europäische Aktien werden derzeit mit einem Bewertungsabschlag gegenüber amerikanischen Aktien gehandelt, was potenziell eine Chance für unsere Kundinnen und Kunden darstellen könnte. Darüber hinaus hat sich der STOXX® Europe 600 für Euro-Anlegerinnen und -Anleger seit Jahresbeginn besser entwickelt als der MSCI All Countries World Index und der S&P 500®. Auf makroökonomischer Ebene könnte die europäische Wirtschaft von strukturellen Impulsen durch deutlich höhere Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung profitieren.

Der onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund setzt hingegen auf globale Aktien, die vom demografischen Wandel profitieren – einem Makrotrend, der belegt, dass die Bevölkerung alle zehn Jahre im Schnitt um zwei Jahre altert. Der Blick auf die Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunft der Generationen untermauert unsere Präferenz für globale Aktien.Diese Perspektive sieht heute ganz anders aus als in der Vergangenheit. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Management dieses Fonds an Fidelity zu übertragen. Denn Fidelity steht im aktiven Austausch mit dem Longevity Observatory. Dieses leistungsstarke Instrument wurde vom britischen National Innovation Centre for Ageing (NICA) entwickelt und ist aus einer gemeinsamen Idee von UniCredit und Fidelity International hervorgegangen. Das Observatory liefert tiefgreifende Einblicke in Langlebigkeitstrends und verdeutlicht, wie eine Vermögensverwaltung innerhalb einer offenen Architektur neue Chancen eröffnen kann.

onemarkets: Können Sie uns noch etwas über die nächsten anstehenden Planungen sagen?

Di Stasi: Ich kann nur sagen, dass wir uns kontinuierlich und konsequent dafür einsetzen, innovative Anlagelösungen zu entwickeln, die Stabilität und Wachstum für Vermögen bieten. Dazu nutzen wir alle Kompetenzen, die uns die Zusammenarbeit mit ausgewählten Fondspartnern bietet, und kombinieren sie auf einzigartige Weise mit unserer Finanzkompetenz. Es wird also viele weitere Entwicklungen geben. Unser Ziel ist es, allen unseren Kundinnen und Kunden eine Produktvielfalt zu bieten. Die Reise hat gerade erst begonnen.

onemarkets: Herr Di Stasi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

* Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der ­UniCredit Group sind, d. h. Schoellerbank Invest AG, Structured Invest S.A., ­UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. und ZB Invest Ltd.

Bildnachweis:

iStockphoto.com: AscentXmedia