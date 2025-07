ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric angesichts der vollständigen Übernahme des indischen Joint Ventures von Temasek auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Dies sei keine günstige Transaktion und könnte daher frühere Marktbedenken bestätigen, dass der Elektrotechnikkonzern eine Tendenz zu teueren Fusionen und Übernahmen habe, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werde die Transaktion wahrscheinlich nur einen geringen verwässernden Einfluss auf den Konzerngewinn je Aktie haben. Zudem erhalte Schneider die volle Eigentümerschaft und Kontrolle in einem seiner am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 03:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 03:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------