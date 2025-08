DAX® - Kurseinbruch zum Start in den August

Der DAX® hat zum Abschluss der vergangenen Woche die Schiebezone zwischen 23.900 und 24.500 Punkten nach unten verlassen. Nachdem die deutschen „blue chips“ ihre lange Zeit stabile Unterstützungszone schon zur Eröffnung durchbrochen hatten, wurde das rechnerische Anschlusspotenzial von rund 600 Punkten bis zum Ende des Tages fast komplett ausgeschöpft. Punktemäßig erlebte der Index damit den fünftgrößten Kursrückgang seit Anfang 2024. Natürlich kommt durch diesen Kursrutsch am ersten Tag des neuen Monats automatisch auch der Faktor „Saisonalität“ ins Spiel. August und September sind die einzigen beiden Monate, in denen der DAX® seit seinem offiziellen Start Ende 1987 eine eindeutig negative Bilanz ausweist. In Summe verlor das Kursbarometer in dieser Phase durchschnittlich mehr als vier Prozent an Wert. Das bis zum Tagesschluss offen gebliebene Abwärtsgap spricht zunächst für eine Fortsetzung der Korrektur. Eine erste Unterstützung auf dem Weg nach unten bietet das Juni-Tief bei 23.057 Punkten. Im Falle einer Erholung dient das untere Ende des kleinen Abwärtstrendkanals bei aktuell 23.794 Punkten als erster Widerstand.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com ² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.