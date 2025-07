IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining beginnt mit der Massenprobenahme von 10.000-Tonnen auf dem hochgradigen Mineralprojekt Dominion Creek

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining beginnt mit der Massenprobenahme von 10.000-Tonnen auf dem hochgradigen Mineralprojekt Dominion Creek

VANCOUVER, B.C., 30. Juli 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (OTCQB: HUSIF), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Arbeiten für die Entnahme einer 10.000 Tonnen umfassenden Massenprobe Massenprobe: Eine Explorations- und Erschließungsmaßnahme, die auf einem Mineralclaim ergriffen wird, um die metallurgischen Eigenschaften eines Erzkörpers zu untersuchen und Gewinnungsverfahren, Aufbereitungsanlagen und potenzielle Märkte zu prüfen.

auf seinem Mineralprojekt Dominion Creek (Dominion) aufgenommen hat. Dominion ist ein hochgradiges Gold- und Silberprojekt, an dem Nicola eine Beteiligung 75 % hält.

Nicola hat bereits ein Camp für 14 Personen errichtet und vollständig in bar bezahlt. Das Camp ist mit komplett eingerichteten Zimmern und allen erforderlichen Einrichtungen ausgestattet. Eine Brücke wurde errichtet, die Ausrüstung mobilisiert und alle Auftragnehmer sind am Standort. Die Straßenarbeiten, einschließlich Verbesserungen an der Entnahmestelle der Massenprobe, wurden aufgenommen und sollen voraussichtlich bis zum 10. August abgeschlossen sein - anschließend kann mit der Entnahme begonnen werden.

Das Unternehmen gab am 6. März 2025 bekannt, dass ihm vom Bergbauministerium der Provinz British Columbia (Ministry of Mining and Critical Minerals) der Genehmigungsentwurf für die Entnahme von 10.000 Tonnen Gold- und Silbererz aus dem Projekt Dominion erteilt wurde, das sich 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und rund 110 Kilometer ostsüdöstlich von Prince George befindet.

Das Unternehmen teilte in seiner Pressemeldung vom 14. Oktober 2020 mit, dass es an der Oberfläche eine 9,7 kg schwere Probe entnommen hatte, die die folgenden Gehalte ergab:

· 62,1 Gramm Au pro Tonne

· 320 Gramm Ag pro Tonne

· 23,4 % Pb, 12,4 % Zn

Zusätzlich zu den Probenahmen an der Oberfläche wurden auch Splitterproben aus einem Ausbiss des Erzgangs entnommen, die hochgradige Gold- und Silberwerte lieferten (Pressemeldung vom 26. Oktober 2020).

Herr Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., sagt dazu: Wir freuen uns sehr, die Produktion auf unserem Projekt Dominion aufzunehmen, was die Bedeutung der Genehmigung unserer Aufbereitungsanlage sowie die Eignung des Standorts für eine kleinformatige Goldproduktion in BC unterstreicht. Dass wir nun die Massenprobe bei Dominion starten können, ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen und die Anerkennung dafür gilt unseren Angestellten und unserem Partner High Range Exploration. Unserer Ansicht nach erlebt BC derzeit eine Renaissance, da kleine hochgradige Projekte Unterstützung von First Nations, Gemeinden und Ministerien erhalten.

Qualifizierter Sachverständiger

William Whitty, P. Geo., VP of Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

