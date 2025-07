Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst noch etwas weiter von seinem schwachen Wochenstart erholen. Kurz vor Handels-Auftakt taxierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 24.351 Punkte. Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Meta heben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich.

Eine womöglich schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA ist den Anlegern am Mittwoch etwas auf den Magen geschlagen. Allerdings hielten sich die Verluste am Ende in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,38 Prozent und schloss mit 44.461 Punkten.

Redaktion onvista/dpa-AFX