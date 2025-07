Starkes Privatkundengeschäft beflügelt SocGen - Ziele erhöht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die französische Großbank Societe Generale hat nach einem Gewinnsprung im zweiten Quartal ihre Jahresziele angehoben.

Grund sei eine starke Erholung im französischen Privatkundengeschäft, teilte die drittgrößte börsennotierte Bank des Landes am Donnerstag in Paris mit. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital, eine wichtige Kennzahl für die Rentabilität, soll 2025 nun rund neun Prozent erreichen, nachdem zuvor über acht Prozent angestrebt worden waren. Zudem kündigte die Bank eine Zwischendividende von 61 Cent je Aktie und einen Aktienrückkauf im Volumen von einer Milliarde Euro an.

Der Nettogewinn der Gruppe stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Analysten hatten nur 1,19 Milliarden Euro erwartet. Die Erträge legten um 1,6 Prozent auf 6,79 Milliarden Euro zu und übertrafen ebenfalls die Analystenschätzungen. Das Investmentbanking, die größte Sparte des Instituts, entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Erträge im Handel mit Anleihen und Währungen stiegen um 7,3 Prozent, blieben damit aber hinter dem Zuwachs von 27 Prozent beim größeren heimischen Rivalen BNP Paribas zurück.

Der seit 2023 amtierende Vorstandschef Slawomir Krupa hatte der Bank einen Sparkurs verordnet, nachdem das Institut jahrelang mit verfehlten Zielen, den Folgen eines Handelsskandals und einem teuren Rückzug aus Russland zu kämpfen hatte. Krupas Plan, der auf Kostensenkungen und den Verkauf von Unternehmensteilen abzielt, hatte den Markt zunächst nicht überzeugt. Im vergangenen Jahr hatte die Aktie jedoch rund 120 Prozent zugelegt.

(Bericht von Mathieu Rosemain, geschrieben von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)