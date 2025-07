Triebwerkshersteller Rolls-Royce für 2025 zuversichtlicher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat nach einem starken ersten Halbjahr seine Jahresprognose angehoben und seine Aktie damit auf ein Rekordhoch katapultiert.

Das Papier schnellte am Donnerstag um elf Prozent in die Höhe. Der Konzern teilte mit, den bereinigten Betriebsgewinn in den ersten sechs Monaten auf 1,7 Milliarden Pfund von 1,1 Milliarden im Vorjahr gesteigert zu haben. Als Grund nannte der Vorstand Verbesserungen bei seinen Triebwerken für Großraumflugzeuge, die unter anderem bei Airbus und in einigen Boeing-Modellen zum Einsatz kommen.

Im Gesamtjahr peilt der Konzern nun einen Betriebsgewinn von bis zu 3,2 Milliarden Pfund an, 300 Millionen Pfund mehr als bisher. Das Ziel für den freien Cashflow hob der Vorstand um 200 Millionen auf 3,1 Milliarden Pfund an. Konzernchef Tufan Erginbilgic erklärte, die mehrjährige Transformation des Unternehmens zeige weiterhin Wirkung. Er sehe "substanzielle Wachstumsaussichten über die mittlere Frist hinaus". Seit Erginbilgics Amtsantritt Anfang 2023 hat sich die Aktie des Unternehmens vervierfacht.

