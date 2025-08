Dax dürfte vor US-Arbeitsmarktdaten tiefer starten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag tiefer starten.

Experten rechnen in den Vereinigten Staaten mit einer Abkühlung und einem Aufbau von nur noch 110.000 Stellen. Im Juni waren es noch 147.000. Am Donnerstag hatten schwindende Zinssenkungsfantasien und die Aussicht auf höhere Zölle die Aktienmärkte hierzulande ausgebremst. Der Dax gab 0,8 Prozent auf 24.065 Punkte nach.

Im Fokus bleibt die US-Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) nach Ablauf der Frist für Länder ohne Handelsabkommen mit den USA per Dekret neue Strafzölle verhängt, unter anderem gegen Kanada in Höhe von 35 Prozent und die Schweiz in Höhe von 39 Prozent. Sie sollen in sieben Tagen in Kraft treten.

Bei den Unternehmen dürfte unter anderem Daimler Truck im Fokus stehen. Der Konzern senkte angesichts der anhaltenden Marktunsicherheit in Nordamerika die Gewinnprognose für 2025. Bayer hat hingegen wegen guter Geschäfte in der Pharma-Sparte seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Apple und Amazon hatten ihre Zahlen nach US-Börsenschluss am Donnerstag veröffentlicht. Ein reißender iPhone-Absatz hat Apple den größten Wachstumsschub seit der Coronavirus-Pandemie beschert. Auch Amazon lieferte dank einer ungebrochenen Kauflaune der Verbraucher ein überraschend starkes Quartalsergebnis.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.065,47

EuroStoxx50 5.319,92

EuroStoxx50-Future 5.340,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 44.130,98 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 6.339,39 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 40.835,63 -0,6%

Shanghai 3.566,55 -0,2%

Hang Seng 24.719,63 -0,2%

