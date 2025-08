EQS-News: Kevin Devlin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Personalie

Kevin Devlin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt



01.08.2025

Kevin Devlin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt



Hamburg, 1. August 2025 – Kevin Devlin, der auf Empfehlung des Aufsichtsrats von der jüngsten Hauptversammlung der Encavis AG in den Aufsichtsrat gewählt wurde, übernimmt mit Wirkung zum 1. August 2025 den Vorsitz des Gremiums.



Kevin Devlin löst Dr. Johannes Teyssen ab, der den Vorsitz interimistisch übernommen hatte, um den erfolgreichen Abschluss der Umstrukturierung des Unternehmens nach der Übernahme durch ein Konsortium unter Führung von KKR zu begleiten. Dr. Johannes Teyssen begrüßte Kevin Devlin in seiner neuen Position: „Kevin Devlin hat in den letzten Jahrzehnten seine umfassende und erfolgreiche Führungskompetenz in verschiedenen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in zahlreichen internationalen Märkten unter Beweis gestellt. Mit seiner nachgewiesenen Erfahrung in diesem Bereich sind wir überzeugt, dass Kevin die beste Wahl ist, um den neu gewählten Aufsichtsrat zu leiten und das Management von Encavis bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie zu unterstützen.“



Dr. Johannes Teyssen war seit dem Delisting von Encavis und der gerichtlichen Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder am 24. Februar 2025 als Übergangsvorsitzender tätig. Sein Mandat umfasste die Leitung des Gremiums bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden durch die Hauptversammlung und den Abschluss der rechtlichen Schritte im Rahmen des Take-Private-Prozesses. Die Hauptversammlung am 16. Juli 2025 bestätigte den erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses. Die Ausschlussverfahren der verbliebenen Minderheitsaktionäre wurden inzwischen beim Amtsgericht Hamburg registriert. Herr Dr. Teyssen gehört dem Aufsichtsrat als stellvertretender Vorsitzender auch weiterhin an.



Mario Schirru, CEO der Encavis AG, kommentierte die Veränderungen: „Wir danken Dr. Johannes Teyssen für seine Führung des Aufsichtsrats in dieser Übergangsphase und heißen Kevin Devlin als neuen Vorsitzenden ab dem 1. August herzlich willkommen.“



Kevin Devlin ergänzte: „Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das mir vom Aufsichtsrat entgegengebracht wurde, und freue mich darauf, Encavis in dieser dynamischen Wachstumsphase zu begleiten. Gemeinsam mit dem Vorstand und meinen Kollegen im Aufsichtsrat möchte ich die strategische Entwicklung des Unternehmens vorantreiben und aktiv zur Energiewende beitragen.“



Dieser Führungswechsel markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Entwicklung von Encavis und unterstreicht die Partnerschaft mit KKR, Viessmann und Abacon, die im Herbst 2024 geschlossen wurde.



***



Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.





Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

