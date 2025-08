Trading-Chance AUD/USD: August-Schwäche nutzen

Werbung

Die heutige Trading-Chance ist ausnahmsweise kein Dividenden-Aristokrat, sondern aus dem Währungsbereich. Besonders wenn es sich um Rohstoff-Währungen handelt, wie in diesem Fall, gibt es in spezifischen Zeitfenstern starke Regelmäßigkeiten, die sich systematisch ausnutzen lassen. Welche fundamentalen Faktoren dahinter stehen und wie wir alljährlich eine Trading-Chance im AUD/USD nutzen, zeigen wir im heutigen Artikel.

Was sind Saisonalitäten?

Ohne einen statistischen Vorteil, basierend auf fundamentalen Effekten, an den Märkten zu agieren, ist wie aus dem Flugzeug zu springen ohne Fallschirm. Abschnittsweise finden sich wiederkehrende Muster, sogenannte Saisonalitäten für jeden Markt. Diese kommen nicht etwa zufällig zustande, sondern haben stets fundamentale Prozesse als Basis. Man darf jedoch nicht glauben, dass der gesamte Jahresturnus die für eine potenzialträchtige, duplizierbare Spekulation nötige, Signifikanz aufweist. Darum ist es wichtig zu verstehen, dass es innerhalb einer saisonalen Abbildung des durchschnittlichen Jahresverlaufs nur begrenzt viele Abschnitte gibt, die als Grundlage für sich wiederholende Trades taugen.

Fundamentale Gründe für Saisonalitäten im Allgemeinen haben zum Beispiel mit Angebots- und Nachfragezyklen zu tun. So gibt es ab März oft Stärke in den Energie-Rohstoffen, weil dann die Driving- und die Bausaison begonnen haben. Auch Ernte- und Pflanzphasen spielen eine Rolle, speziell wenn es um die Saisonalität von nachwachsenden Rohstoffen geht. Auch Steuerstichtage (bei Währungen, Anleihen und Indizes) sind für eine zeitlich begrenzte saisonale Tendenz relevante Faktoren.

Was treibt Währungskurse?

Währungskurse sind einmal beeinflusst von der wirtschaftlichen Entwicklung im spezifischen Währungsraum, doch es spielen auch Faktoren wie Steuerstichtage (eben bereits genannt) eine Rolle. Wenn es sich um eine Rohstoffwährung handelt, ist auch der Erntezyklus der im Währungsraum produzierten Rohstoffe prägend. Der Australische Dollar ist eine Rohstoff-Währung. Australien zählt bei Gerste (Barley), Baumwolle und Weizen zu den Top 1 bis 3 Exporteuren weltweit!

Vergleichen wir den Crop-Kalender (Erntekalender) für Australien mit dem saisonalen Chart des Australischen Dollar, so fällt auf, dass der Wechselkurs AUD/USD unmittelbar vor den Erntephasen (inkl. der Mid-Season) im Durchschnitt deutlich steigt. Anschließend, sobald die Erntephase läuft, sinkt die Währung wieder. Der Anstieg liegt in Käufen der verarbeitenden Industrie begründet. Sie kaufen die Währung als Hedge gegen etwaige Risiken, bevor sie den Rohstoff selbst kaufen. Sobald die physische Lieferung erfolgt ist, lösen sie ihren Hedge im AUD/USD auf. Darum sehen wir dann auch saisonale schwäche, sobald die Lieferperiode läuft. Der August ist der mit Abstand schwächste Monat im unterjährigen Turnus dieser Währung. Die Mid-Season ist dann in vollem Gange, was Währungsverkäufe mit sich bringt.

Saisonales Setup

Eine Strategie aus dem 44 Setups umfassenden Top Seasonals Advanced Portfolio handelt ab dem 30.7. bis zum Ende des 26.08. alljährlich Short auf AUD/USD. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beläuft sich auf 1026 Dollar (pro gehandeltem Kontrakt), der Profit-Factor ist bei starken 3,69. Er setzt die Gewinne in Relation zu den Verlusten. Auch wenn die Trefferquote mit knapp 62 Prozent gut, aber nicht herausragend erscheint, so zeigt sich die Qualität dieses Setups unter anderem auch in dem geringen Draw Down.

Fazit:

Der saisonal schwächste Monat für den AUD/USD-Wechselkurs hat begonnen. Alljährlich tätigen wir genau diesen Trade und versuchen damit, systematisch die August-Schwäche auszunutzen. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 0,6647 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 0,6423 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 26,96. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PG96GK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,66 USD

Unterstützungen: 0,60 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

