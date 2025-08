'New York Post' plant neue gedruckte Zeitung in Kalifornien

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Boulevardblatt "New York Post" plant eine neue gedruckte Zeitung in Kalifornien. Anfang 2026 werde "The California Post" erscheinen und ihren Sitz in Los Angeles haben, hieß es auf der Webseite der Boulevardzeitung, die zum Portfolio von Medienmogul Rupert Murdoch gehört.

Neben einer täglichen Printausgabe sollen die Inhalte digital erscheinen - inklusive Video, Audio und sozialen Medien. Der Plan lässt aufhorchen - seit Jahrzehnten gehen Auflagenzahlen von gedruckten Presseprodukten in Deutschland und auch anderen Ländern strukturell bedingt zurück, viele konzentrieren sich verstärkt auf digitale Angebote./rin/DP/he