DAX® - Leitplanken im Chart werden sauber abgearbeitet

Der DAX® hat seine Erholung nach dem Einbruch am Freitag fortgesetzt. Nach einer Eröffnung per Aufwärtskurslücke stieg der Index am Vormittag zunächst bis auf 23.942 Punkte. Nach einem ersten Rücksetzer wurde das Tageshoch am Nachmittag bei knapp 23.980 Punkten markiert. Knapp über dem oberen Ende des gestern aufgeführten Widerstandsbündels (23.908 bis 23.975 Punkte) setzten kurz vor Handelsschluss dann Gewinnmitnahmen ein. Auch in dieser Phase orientierten sich die Anlegerinnen und Anleger an den charttechnischen Leitplanken, denn die Korrektur endete fast exakt an dem am Vortag erzielten Zwischenhoch der laufenden Erholungsbewegung (23.784 Punkte). Das o.a. Aufwärtsgap wurde nicht geschlossen. Diese grundsätzlich positive Vorlage scheint der DAX® heute nutzen zu wollen. Die vorbörslichen Indikatoren deuten auf weiter steigenden Notierungen hin. Damit rückt die am Freitag gerissene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 24.040 Punkten) in den Fokus. Knapp darunter verläuft das 61,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung. Sollte auch dieser Bereich überwunden werden, dient die 200-Stunden-Linie bei aktuell 24.166 Punkten als nächste potenzielle Zielmarke.

DAX® (1 Hour)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.