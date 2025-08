DAX® - Starkes Widerstandsbündel nach der Stabilisierung

Nach dem Kursrutsch am Freitag konnte der DAX® zum Start der neuen Woche einen Teil der Verluste wettmachen. Am Tageshoch erreichte der Index fast genau das untere Ende des gebrochenen Trendkanals sowie das 38,1%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Unter dem Strich verblieb die gestrige Tagesrange innerhalb des Pendants vom Vortag. Letztlich entstand damit ein so genannter „Innenstab“, ein erstes, zaghaftes Stabilisierungsindiz. Zudem gelang die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 23.662 Punkten). Für eine nachhaltige Erholung müssten die deutschen „blue chips“ aber noch einige Hürden überwinden. Neben dem angesprochenen Trendkanal (das untere Ende verläuft heute bei 23.782 Punkten) ist hier vor allem die zuletzt dominierende Schiebezone zu nennen. In Kombination mit dem 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung ergibt sich hier ein Widerstandsbündel, das von 23.908 bis 23.975 Punkten reicht. Zudem hat die am Freitag gerissene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 24.040 Punkten) unverändert Bestand. Auf der Unterseite bleibt das Juni-Tief bei 23.057 Punkten die erste naheliegende Zielzone im Falle eines erneuten Abwärtsschubs.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

