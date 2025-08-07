EQS-News: 11880 Solutions AG legt Halbjahresergebnisse 2025 vor: Umsatz stabil, werkenntdenBESTEN-Kundenzahl wächst weiterhin dynamisch

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

11880 Solutions AG legt Halbjahresergebnisse 2025 vor: Umsatz stabil, werkenntdenBESTEN-Kundenzahl wächst weiterhin dynamisch



07.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Essen, 7. August 2025 – Die 11880 Solutions hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 27,2 Millionen Euro erzielt und damit das Vorjahresniveau trotz eines weiterhin angespannten wirtschaftlichen Umfelds nahezu halten können (1. HJ 2024: EUR 27,8). Das EBITDA belief sich auf 0,9 Millionen Euro und wurde temporär durch außerordentliche Kosten im Digitalgeschäft belastet (1. HJ 2024: EUR 2,1 Mio.).

„Ein erfreulicher Wachstumstreiber war im ersten Halbjahr unser großes Bewertungsportal werkenntdenBESTEN. Mit fast 19.000 zahlenden Kunden zum Ende des Berichtszeitraums konnten wir hier einen neuen Meilenstein erreichen. Auch im Bereich Call Center Services lagen wir über unseren internen Planungen“, erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Trotz Rekordinsolvenzen in unserer Kundengruppe der KMU, einer zunehmend schlechteren Zahlungsmoral und einmaliger Kosten im Digitalgeschäft blicken wir positiv auf die zweite Jahreshälfte.“

Im Segment Media erwirtschaftete die 11880 Solutions AG einen Umsatz von 22,2 Millionen Euro (1. HJ 2024: EUR 22,4 Mio.) und ein EBITDA von 1,1 Millionen Euro (1. HJ 2024: EUR 2,4 Mio.). Der zweite Geschäftsbereich Telefondienstleistungen zeigte sich im ersten Halbjahr 2025 weitgehend robust: Der Umsatz lag bei 5,0 Millionen Euro (1. HJ 2024: EUR 5,5 Mio.). Das EBITDA des Segments verbesserte sich leicht gegenüber Vorjahr und belief sich auf minus 0,2 Millionen Euro (1. HJ 2024: EUR -0,3 Mio.).

Vor dem Hintergrund herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bewertet die 11880 Solutions AG die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2025 als insgesamt verhalten positiv. Die stabile Umsatzentwicklung und die wachsende Kundenzahl bei werkenntdenBESTEN stimmen das Unternehmen zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf.

Den vollständigen Halbjahresbericht 2025 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2180636 07.08.2025 CET/CEST