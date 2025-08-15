EQS-News: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024

EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG

Frankfurt am Main, 15.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Die LIBERO football finance AG informiert über die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024:

Die LIBERO football finance AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfelbetrag von -783 TEUR abgeschlossen. Die LIBERO football finance AG gibt bekannt, dass der Abschlussprüfer den Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024, wie auch bereits für den Jahresabschluss 2023, siehe Mitteilung vom 30.01.2025, versagt hat. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat am 14. August 2025 gebilligt und ist damit festgestellt. Die Versagung des Bestätigungsvermerks für den Jahresabschluss 2024 ist, wie bereits die Versagung des Bestätigungsvermerks für den Jahresabschluss 2023, zurückzuführen auf die weiterhin rechtshängigen Klageverfahren in Spanien im Zusammenhang mit der im Jahr 2023 geplanten strategischen Partnerschaft mit dem FC Barcelona. Die Gesellschaft hatte über die Klageverfahren und die diesbezügliche Entwicklung berichtet, zuletzt in einer Mitteilung vom 01. Juli 2025. In den Klageverfahren konnte zwar, wie von der Gesellschaft zuvor berichtet, bereits eine positive Einigung und Teilerledigungüber einen Teilbetrag in Höhe von rund EUR 25 Mio.erreicht werden. Im Hinblick auf den noch ausstehenden Teil der Transaktion in Höhe von ca. EUR 15 Mio. befand und befindet sich die Gesellschaft weiterhin in Abstimmungen mit dem FC Barcelona mit dem Ziel der Erledigung auch dieses noch offenen Teils der Klageverfahren. Der Vorstand geht aktuell davon aus, dass noch im Jahr 2025 eine abschließende Einigung erzielt wird. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft auch weiterhin ihre neu ausgerichtete Unternehmensstrategie als internationaler Spezialist und Innovator für den Aufbau eines Marktplatzes für Fußballfinanzierungen und sonstige Dienstleistungen für Fußballvereine sowie als Investor im Bereich von Fußballunternehmen verfolgen, um eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen und so wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dafür sieht der Vorstand die Gesellschaft gut gerüstet und blickt zuversichtlich auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. Der Jahresabschluss 2024 steht auf der Homepage der Gesellschaft ab ca. 09:00 Uhr zum Download zur Verfügung.

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag

Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der LIBERO, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der LIBERO sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die LIBERO einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die LIBERO ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

