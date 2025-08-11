Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis
EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

11.08.2025 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Arbon, 11. August 2025

Die EDAG Group, einer der größten unabhängigen Engineering-Dienstleister der Automobilindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 366,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das bereinigte EBIT lag bei -7,6 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von -2,1 Prozent entspricht. Das Ergebnis nach Steuern lag bei rund -10,2 Millionen Euro.

Im Wesentlichen ist dies auf ein anhaltend schwaches Marktumfeld insbesondere in der Automobilindustrie zurückzuführen. Eine deutliche Erholung ist im zweiten Halbjahr nicht mehr zu erwarten. Die resultierende Unterauslastung durch geringere Projektvergaben unserer Kunden führte zu einer negativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Die Konzernleitung hat daher weitere Restrukturierungsmaßnahmen im Umfang von rund 30 Millionen Euro beschlossen. Dies umfasst insbesondere Maßnahmen zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung sowie zum beschleunigten Ausbau der Global Delivery. Mit diesen Maßnahmen und der Fortsetzung der bereits kommunizierten Initiativen zur weiteren Markterschließung in anderen Industriebereichen legt die EDAG Group die Basis für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und ermöglicht die Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad.

Die Konzernleitung passt, vor dem Hintergrund des zu erwarteten schwächeren Marktumfeldes im zweiten Halbjahr, die Umsatz- und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 an.

Für den Umsatz wird nunmehr ein Rückgang von bis zu rund 15 Prozent erwartet, statt zuvor ein Rückgang von bis zu rund 8 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wird nun mit bis zu rund -3 Prozent erwartet, statt zuvor im positiven Bereich bis zu rund 3 Prozent.

Der vollständige Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 wird am 28. August 2025 veröffentlicht.

Investor Relations

Christian Schütze

Leiter Investor Relations

Telefon:

+49 (0) 611- 7375 360

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: Christian.Schuetze@edag.com

www.ir.edag.com

Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon:+41 71 54433-0
E-Mail:ir@edag-group.ag
Internet:www.edag.com
ISIN:CH0303692047
WKN:A143NB
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID:2182160
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182160 11.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EDAG
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

EQS-Adhoc: Verbio SE: Vorläufiges EBITDA für das Geschäftsjahr 2024/2025 liegt unterhalb der Prognose; nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Konzernabschluss 2024/202506. Aug. · EQS Group
EQS-News: Knaus Tabbert verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine positive Cashflow-Entwicklung und weitere Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung08. Aug. · EQS Group
EQS-News: JOST unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutaresheute, 11:30 Uhr · EQS Group
EQS-News: 9 Monate: Konjunkturelle Schwäche und geopolitisches Umfeld als temporäre Herausforderung // Umfassende Pipeline untermauert starke Positionierung im SAP-Markt // Angepasste Prognose bestätigt07. Aug. · EQS Group
Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufenheute, 10:39 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden