Elf Personen auf Kandidatenliste für Powell-Nachfolge

Die Kandidatenliste des Weißen Hauses für die Nachfolge von US-Notenbankchef Jerome Powell umfasst einem Medienbericht zufolge derzeit elf Personen.

Der Sender CNBC berief sich am Mittwoch auf zwei Regierungsmitarbeiter. Zu den neuen Namen auf der Liste zählten der Chef-Marktstratege der Investmentbank Jefferies, David Zervos, der ehemalige Fed-Gouverneur Larry Lindsey und der Investmentchef für das weltweite Anleihengeschäft bei Blackrock, Rick Rieder. US-Präsident Donald Trump ist ein ausgesprochener Kritiker von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Der Republikaner wünscht sich einen Nachfolger, der seiner Forderung nach Zinssenkungen nachkommt.

US-Finanzminister Scott Bessent stellt derzeit eine Liste von Kandidaten zusammen. Auf dieser stehen dem Vernehmen nach auch der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der amtierende Fed-Gouverneur Christopher Waller sowie der frühere Wirtschaftsberater von Präsident George W. Bush, Marc Sumerlin.

Auch der frühere Chef der regionalen Fed-Filiale von St. Louis, James Bullard, hat sich für die Nachfolge ins Spiel gebracht. Die für Bankenaufsicht zuständige Fed-Vizechefin Michelle Bowman, Fed-Vize Philip Jefferson und die Präsidentin des Fed-Ablegers von Dallas, Lorie Logan, zählen laut CNBC ebenfalls dazu.