EQS-AFR: Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mister Spex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Mister Spex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.08.2025 / 17:46 CET/CEST

Hiermit gibt die Mister Spex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://ir.misterspex.com/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://ir.misterspex.com/en/reports-presentations

