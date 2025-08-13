EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wienerberger AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Bericht.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Report.pdf

Bemerkungen:

wienerberger Halbjahresbericht 2025 Deutsch

13.08.2025 CET/CEST



2182976 13.08.2025 CET/CEST