EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
13.08.2025 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Bericht.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2025/20250813-wienerberger-H1-2025-Report.pdf
Bemerkungen:
wienerberger Halbjahresbericht 2025 Deutsch
13.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
