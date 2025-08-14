Digitalisierung in Deutschland: IT-Dienstleister Adesso verbucht starkes Quartal

DORTMUND (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Der Umsatz des IT-Dienstleisters kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro. Ein reges Interesse verzeichnete Adesso im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Das operative Ergebnis schnellte - auch angetrieben durch Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Unter dem Strich schrieb der Konzern zwar einen Verlust, konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern. Ein Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 6,6 Millionen Euro gelegen.

Das Management bestätigte unterdessen seine Jahresziele: Dabei erwartet Adesso auch dank weiterer Lizenzabschlüsse einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Investitionsbereitschaft vor allem im Geschäft mit Versicherungsprodukten aufhellt./tav/mis