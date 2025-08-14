Werbung ausblenden

EQS-AFR: Kommunalkredit Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kommunalkredit Austria AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Kommunalkredit Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

14.08.2025 / 09:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte

14.08.2025 CET/CEST

2183818 14.08.2025 CET/CEST

