EQS-News: HFfree bietet branchenführende niedrige Kosten und einen Kapitalwert von 282 Mio. US-Dollar (433 Mio. AUD) in Phase 1

13. August 2025

HFfree bietet branchenführende niedrige Kosten und einen Kapitalwert von 282 Mio. US-Dollar (433 Mio. AUD) in Phase 1

Die EcoGraf HFfree®-Technologie ist so positioniert, dass sie im Lithium-Ionen-Batteriemarkt eine skalierbare, kostengünstige Alternative bietet

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ergebnisse seiner umfangreichen Tests und Analysen in der Produktqualifizierungsanlage (PQF) bekannt zu geben, welche für eine kommerziell ausgerichtete EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlage (Reinigungsanlage) mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr (tpa) starke wirtschaftliche Erträge prognostizieren. Diese Programme haben einen Durchbruch in der Kosteneffizienz erzielt und den Wettbewerbsvorteil der EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie zur Herstellung von Batterieanodenmaterial (BAM) für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien (LiB) und intelligente Technologien weiter gestärkt.

Wichtigste Ergebnisse

Durchbrüche und Optimierungen in der Prozessgestaltung führten zu erheblichen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen, darunter eine Verringerung des Reagenzienverbrauchs, eine verbesserte chemische Wiederverwertung und geringere Kosten für die Wasseraufbereitung und Abfallentsorgung.

Die Ergebnisse zeigen, dass das EcoGraf HFfree®-Verfahren gegenüber Wettbewerbern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Prozesskosten, Qualität und Nachhaltigkeit hat1,2

Die prognostizierten Betriebskosten für die erste Reinigungsanlage mit 25.000 tpa wurden im Vergleich zur Schätzung vom Juli 2024 um 25 % auf 478 US-Dollar pro Tonne gesenkt (siehe Meldung vom 11. Juli 2024) 2

Branchenvergleiche zeigen, dass die Verfahrenskosten um 34 % niedriger sind als bei HF-Reinigungsverfahren 2 (HF – Flusssäure) und deutlich niedriger als bei anderen bekannten Verfahren

Das Verfahren liefert ein Qualitätsprodukt mit einer 4N-Reinheit von sog. „vier Neunen“ (99,99 % Kohlenstoff)

Durch die Verwendung leicht verfügbarer Reagenzien eignet sich das Verfahren für den Einsatz in den wichtigsten Batterieproduktionszentren in Europa, Nordamerika und Asien

Das Verfahren ist umweltfreundlich, da es nur minimale Abfallmengen und einen geringen CO2-Fußabdruck verursacht.

Die Anodenrecyclingfähigkeit wird durch die Senkung der Reinigungskosten verbessert.

Starke Finanzkennzahlen für eine erste Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 25.000 tpa2, basierend auf den Kapital- und Betriebskosten für einen Standort in den USA.

Anfängliche Kapitalinvestition, einschließlich Rückstellungen, in Höhe von 95 Mio. US-Dollar.

NPV 10 vor Steuern von 282 Mio. US-Dollar und Interner Zinsfuß IRR von 42 %

Jährliches EBITDA von 42 Mio. US-Dollar

Standort in Europa wird mit starkem Fokus auf Deutschland angestrebt, Finanzkennzahlen werden ähnlich wie bei einer US-Reinigungsanlage erwartet

Der Wettbewerbsvorteil von EcoGraf HF free ® versetzt das Unternehmen in die Lage, die wachsende Nachfrage nach Anoden außerhalb Chinas zu bedienen, unterstützt durch EU-Gesetzgebung und US-Zölle

Gespräche über staatliche Fördermittel in der EU und den USA, mit positivem Feedback aus der EU und dem US-Verteidigungsministerium, das ein Whitepaper für Fördermittel in Höhe von 76,3 Mio. US-Dollar eingereicht hat 3

Die weltweiten Preise für Anodenmaterial außerhalb Chinas werden voraussichtlich steigen, nachdem die USA Zölle von bis zu 160 % auf Graphit aus China vorgeschlagen haben

Managing Director Andrew Spinks erklärte: „Nach einer umfangreichen Entwicklung des Verfahrens in den vergangenen vier Jahren ist dies ein sehr wichtiger Meilenstein für unsere Kunden, Aktionäre und für die Entwicklung in Tansania. Es zeigt das überzeugende Wertversprechen, das sich aus der Verbindung der vorgelagerten Graphitentwicklung des Unternehmens in Tansania mit den EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen ergibt. So wird ein vertikal integriertes Geschäft geschaffen, das es den Kunden ermöglicht, ihre Abhängigkeit von bestehenden Graphit-Lieferketten zu verringern.“

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Die vollständige englische ASX-Veröffentlichung finden Sie hier:

https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2025/08/2928945.pdf

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und finanzielle Informationen

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und daraus abgeleiteten Finanzprognosen stammen aus den ASX-Mitteilungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar sind. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten Finanzprognosen zugrunde liegen, die in den Mitteilungen vom 21. Juni 2017, 28. April 2023 und 25. Juli 2024 dargelegt sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die in diesem Bericht genannten Produktionsziele basieren auf den aktualisierten Epanko-Reserven (Mitteilung vom 25. Juli 2024), die sich zu 82 % aus gemessenen Ressourcen und zu 18 % aus angezeigten Ressourcen für eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 18 Jahren zusammensetzen. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen, auf denen das Produktionsziel basiert, wurden von einer kompetenten Person gemäß den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat keine abgeleiteten Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Die Studie umfasst einige abgeleitete Ressourcen, die neben den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut werden und für Planungszwecke als Abfall behandelt werden.

Erklärung der sachkundigen Personen

The information in this report that relates to Mineral Resources is based on, and fairly reflects, information compiled by Mr. David Williams and Mr. David Drabble. Mr. David Williams is a full-time employee of ERM and is a Member of the Australian Institute of Geoscientists (#4176)(RPGeo). Mr. David Drabble is a full-time employee of EcoGraf Ltd and is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). Mr David Williams and Mr David Drabble have sufficient experience relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which they are undertaking to qualify as Competent Persons as defined in the 2012 Edition of the Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). The Company confirms that it is not aware of any new information or data that materially affects the information included in the relevant market announcement and all material assumptions and technical parameters underpinning the estimates continue to apply and have not materially changed.

The information in this report that relates to the Ore Reserve has been compiled by Mr Steve O'Grady. Mr O'Grady, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545), is a fulltime employee of Intermine Engineering and produced the Mining Reserve estimate based on data and geological information supplied by Mr Williams. Mr O'Grady has sufficient experience that is relevant to the estimation, assessment, evaluation and economic extraction of Ore Reserve that he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves. The Company confirms that it is not aware of any new information or data that materially affects the information included in the relevant market announcement and all material assumptions and technical parameters underpinning the estimates, including production targets and forecast financial information derived from the production targets in the relevant market announcement continue to apply and have not materially changed.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Mineralressourcen basieren auf den von David Williams und David Drabble zusammengestellten Informationen und geben diese wahrheitsgetreu wieder. David Williams ist Vollzeitmitarbeiter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist Vollzeitmitarbeiter von EcoGraf Ltd und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die von ihnen ausgeübte Tätigkeit, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen basieren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Erzreserven beziehen, wurden von Steve O'Grady zusammengestellt. O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist Vollzeitmitarbeiter von Intermine Engineering und hat die Schätzung der Bergbaureserven auf der Grundlage der von Herrn Williams bereitgestellten Daten und geologischen Informationen erstellt. O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrung in der Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftlichen Gewinnung von Erzreserven, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, einschließlich der Produktionsziele und der aus den Produktionszielen in der entsprechenden Marktmitteilung abgeleiteten Finanzprognosen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten

Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.