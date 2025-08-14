TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk) 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call) 07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call) 07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen 08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q3-Zahlen USA: Sandisk, Jahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25 08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab) 14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

