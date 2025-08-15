Werbung ausblenden

EQS-DD: Finexity AG: Prof. Dr. Ulf Schneider, Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 9.670 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.08.2025 / 14:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Ulf
Nachname(n):Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung:Bezugsrechte auf Aktien mit der nachfolgenden ISIN; keine separate ISIN für die Bezugsrechte vergeben ISIN DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 9.670 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

12.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://finexity.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100186 15.08.2025 CET/CEST

