VZ Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
15.08.2025 / 06:30 CET/CEST
VZ Gruppe steigert Ertrag um 9,9 Prozent
Zug, 15. August 2025 – Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im ersten Halbjahr 2025 um 9,9 Prozent auf 277,9 Millionen Franken. Der Reingewinn wuchs um 9,0 Prozent auf 112,0 Millionen Franken. Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erwartet, dass das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wegen des tieferen Zinsniveaus unter dem langfristigen Durchschnitt liegen wird.
9,9 Prozent mehr Ertrag
In einem anspruchsvollen Umfeld hat sich das Geschäft der VZ Gruppe erneut gut entwickelt. Die Erträge wuchsen um 9,9 Prozent von 252,9 auf 277,9 Mio. Franken. Alle Ertragskomponenten sind gewachsen, einzig das Zinsergebnis ging gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 wie erwartet deutlich zurück, nämlich um 28,8 Prozent von 32,7 auf 23,3 Mio. Franken. Der Gewinn wuchs um 9,0 Prozent von 102,8 auf 112,0 Mio. Franken.
Die Nachfrage bleibt stark
Immer mehr Menschen erkennen den Wert einer fundierten Beratung rund um ihre Pensionierung oder ihren Nachlass, was den Honorarertrag im ersten Halbjahr um 13,8 Prozent auf 21,2 Mio. Franken anwachsen liess. Anschliessend haben rund 5000 neue Kundinnen und Kunden die Ergebnisse eines Beratungsprojekts über eine unserer Plattformen umgesetzt. Das Netto-Neugeld erreichte 3,0 Mia. Franken, und die verwalteten Vermögen sind gegenüber 30. Juni 2024 um 14,1 Prozent auf 56,5 Mia. Franken gewachsen.
Robuste Bilanz
Im ersten Halbjahr wuchs die Bilanz um rund 500 Mio. von 7,5 auf 8,0 Mia. Franken. Dieses Wachstum stammt fast ausschliesslich aus zusätzlichen Kontoguthaben von Kundinnen und Kunden. Die kombinierte Kernkapitalquote liegt bei 28,4 Prozent. Das ist höher als Ende 2024, weil diese Kennzahl neu gemäss Basel III Final berechnet wird. Die neuen Vorgaben belohnen die risikoarme Struktur der Bilanz.
Ausblick
«Wir erwarten, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen wie im Durchschnitt der letzten Jahre wachsen wird. Das tiefere Zinsniveau führt im zweiten Halbjahr vorübergehend zu einem tieferen prozentualen Wachstum der Erträge als im ersten Halbjahr», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wie im März angekündigt, wird das gesamte Wachstum im Geschäftsjahr 2025 darum unter dem langfristigen Durchschnitt liegen – immer vorausgesetzt, dass sich die Finanzmärkte stabil entwickeln.»
Halbjahresbericht
In der Rubrik «Investor Relations» der Firmenwebsite stehen der detaillierte Bericht und die Investoren-Präsentation zum Download bereit: vzch.com/berichte
Telefonkonferenz
Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute in einer Telefonkonferenz mit Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk.
Ansprechpartner
|Adriano Pavone
|Petra Märk
|Leiter Medienarbeit
|Head Investor Relations
|Telefon: 044 207 25 22
|Telefon: 044 207 26 32
|E-Mail: adriano.pavone@vzch.com
|E-Mail: petra.maerk@vzch.com
|vzch.com/medien
|vzch.com/investor-relations
Alternative Performance-Kennzahlen
Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die in den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht enthalten sind. Details dazu finden sich im Verzeichnis auf Seite 33 des Halbjahresberichts 2025.
Zur VZ Gruppe
Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an über 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kennzahlen
|Erfolgsrechnung (CHF '000)
|1. HJ 2025
|2. HJ 2024
|1. HJ 2024
|Total Erträge
|277’931
|272’204
|252’877
|Total Aufwände
|147’952
|137’334
|133’842
|Betriebsergebnis (EBIT)
|129’979
|134’870
|119’035
|Reingewinn
|112’041
|116’248
|102’830
|Bilanz (CHF '000)
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.06.2024
|Bilanzsumme
|8’049’183
|7’488’143
|7'044’352
|Eigenkapital
|1’061’304
|1’061’623
|957’178
|Netto-Liquidität
|920’227
|950’688
|844’263
|Eigenkapitalkennzahlen
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.06.2024
|Eigenkapitalquote
|13,2%
|14,2%
|13,6%
|Harte Kernkapitalquote (CET 1) kombiniert1
|28,4%
|25,4%
|25,0%
|Gesamtkapitalquote kombiniert1
|28,4%
|25,4%
|25,0%
|1 Die Kern- und Gesamtkapitalquote per 30.06.2025 werden neu nach Basel III Final berechnet. Details dazu sind auf Seiten 30 und 31 des Halbjahresberichts 2025 aufgeführt. Die Vorjahresangaben sind unverändert und entsprechen den damals gültigen regulatorischen Vorgaben.
|Verwaltungsbestände (CHF Mio.)
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.06.2024
|Assets under Management
|56’545
|53’051
|49’573
|Personal
|30.06.2025
|31.12.2024
|30.06.2024
|Mitarbeitende auf Vollzeitbasis
|1621,9
|1567,9
|1451,3
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VZ Holding AG
|Innere Güterstrasse 2
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 411 80 00
|Fax:
|+41 58 411 80 81
|E-Mail:
|ir@vzch.com
|Internet:
|www.vzch.com
|ISIN:
|CH0528751586
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2184254
