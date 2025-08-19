Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|BICO Group B
|Bericht 2. Quartal 2025
|Coloplast
|Bericht 3. Quartal 2025
|DocMorris (ehem. Zur Rose)
|Bericht 2. Quartal 2025
|HIVE Digital Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|Home Depot
|Bericht 2. Quartal 2025
|Medtronic
|Bericht 1. Quartal 2026
|Northern Dynasty Minerals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Pop Mart International
|Bericht 2. Quartal 2025
|Stratec
|Bericht 2. Quartal 2025
|Verses AI
|Bericht 1. Quartal 2026
|Verve Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Woodside Energy Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|WuXi Biologics (Cayman)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Xiaomi
|Bericht 2. Quartal 2025
|Xpeng (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
