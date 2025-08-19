Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.08.2025

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BICO Group BBericht 2. Quartal 2025
ColoplastBericht 3. Quartal 2025
DocMorris (ehem. Zur Rose)Bericht 2. Quartal 2025
HIVE Digital TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
Home DepotBericht 2. Quartal 2025
MedtronicBericht 1. Quartal 2026
Northern Dynasty MineralsBericht 2. Quartal 2025
Pop Mart InternationalBericht 2. Quartal 2025
StratecBericht 2. Quartal 2025
Verses AIBericht 1. Quartal 2026
Verve GroupBericht 2. Quartal 2025
Woodside Energy GroupBericht 2. Quartal 2025
WuXi Biologics (Cayman)Bericht 2. Quartal 2025
XiaomiBericht 2. Quartal 2025
Xpeng (ADR)Bericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xiaomi
Verve Group
Xpeng (ADR)
Home Depot
Medtronic
DocMorris (ehem. Zur Rose)
HIVE
Pop Mart International
Coloplast
Verses AI
Stratec
Northern Dynasty Minerals
WuXi Biologics (Cayman)
Woodside Energy Group
BICO Group B
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Appleheute, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.202514. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.08.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.202513. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 19.08.2025heute, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 19.08.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 18.08.2025gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 18.08.2025
Weitere Artikel
Werbung ausblenden