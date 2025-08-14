Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.2025

Uhr
WasserstoffE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BilfingerBericht 2. Quartal 2025
CureVacBericht 2. Quartal 2025
DeFi TechnologiesBericht 2. Quartal 2025
First Majestic SilverBericht 2. Quartal 2025
Friedrich VorwerkBericht 2. Quartal 2025
GeelyBericht 2. Quartal 2025
GRENKEBericht 2. Quartal 2025
HelloFreshBericht 2. Quartal 2025
ITM PowerBericht Geschäftsjahr 2025
LanxessBericht 2. Quartal 2025
RWEBericht 2. Quartal 2025
Sharplink GamingBericht 2. Quartal 2025
TalanxBericht 2. Quartal 2025
ThyssenkruppBericht 3. Quartal 2025
Thyssenkrupp NuceraBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
RWE
Bilfinger
ITM Power
Talanx
CureVac
First Majestic Silver
DeFi Technologies
Thyssenkrupp Nucera
Geely
Friedrich Vorwerk
Lanxess
HelloFresh
Sharplink Gaming
GRENKE
