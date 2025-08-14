Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bilfinger
|Bericht 2. Quartal 2025
|CureVac
|Bericht 2. Quartal 2025
|DeFi Technologies
|Bericht 2. Quartal 2025
|First Majestic Silver
|Bericht 2. Quartal 2025
|Friedrich Vorwerk
|Bericht 2. Quartal 2025
|Geely
|Bericht 2. Quartal 2025
|GRENKE
|Bericht 2. Quartal 2025
|HelloFresh
|Bericht 2. Quartal 2025
|ITM Power
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lanxess
|Bericht 2. Quartal 2025
|RWE
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sharplink Gaming
|Bericht 2. Quartal 2025
|Talanx
|Bericht 2. Quartal 2025
|Thyssenkrupp
|Bericht 3. Quartal 2025
|Thyssenkrupp Nucera
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
onvista Premium-Artikel
Gründer von PalantirWie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.08.202511. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.08.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
DividendenalarmDividendenkalender heute, 11.08.202511. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.08.202508. Aug. · onvista
DividendenalarmDividendenkalender heute, 14.08.2025heute, 06:00 Uhr · onvista