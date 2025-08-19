Lawrow: Gipfel müsste gründlich vorbereitet werden

Moskau (Reuters) - Russland hat ein mögliches Gipfeltreffen zur Beendigung des Ukraine-Krieges an eine gründliche Vorbereitung gebunden.

Jegliche Kontakte unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs müssten mit größter Gründlichkeit geplant werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag dem staatlichen Fernsehsender Rossija-24. "Der entscheidende Punkt ist, dass diese Formate nicht um der Medienberichterstattung oder der Abendsendungen willen verfolgt werden."

Russland sei jedoch weiterhin um eine Lösung des Konflikts bemüht, sowohl in bilateralen als auch in trilateralen Formaten, sagte Lawrow. Seine Äußerungen folgen auf ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie europäischer Spitzenpolitiker am Montag in Washington, bei dem die Hoffnung auf ein Dreier-Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert wurde. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte nach dem Treffen gesagt, es sei in den kommenden zwei Wochen zunächst eine Begegnung Selenskyjs und Putins geplant.

Lawrow lobte die Haltung Trumps. Beim Gipfeltreffen der beiden Präsidenten am vergangenen Freitag in Alaska sei klar geworden, dass der US-Präsident und sein Team aufrichtig ein Ergebnis anstrebten, das langfristig, nachhaltig und verlässlich sei. Diese konstruktive Haltung der USA stellte Lawrow der Position Europas gegenüber. Die Europäer hätten bei jeder Gelegenheit nur auf einen Waffenstillstand bestanden, um danach die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen, sagte Lawrow.

