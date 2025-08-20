Werbung ausblenden

Trump ruft Fed-Direktorin Cook zum Rücktritt auf

Reuters · Uhr
Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt aufgefordert.

Trump verwies dabei auf Vorwürfe des Leiters der US-Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), Bill Pulte. Dieser hatte dem Justizministerium eine Untersuchung wegen mutmaßlichen Hypothekenbetrugs nahegelegt. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", schrieb Trump am Mittwoch in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform. Der Republikaner will die Zusammensetzung der unabhängigen US-Notenbank umgestalten und fordert von ihr schon seit längerem niedrigere Zinsen. Sprecher der Fed und von Cook waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

FHFA-Direktor Pulte hatte zuvor die Vorwürfe in einem Beitrag auf der Plattform X erhoben. Cook habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte veröffentlichte zudem einen Teil seines Schreibens an US-Justizministerin Pam Bondi. In diesem heißt es, die FHFA habe Cooks Hypothekenunterlagen erhalten. Pulte verwies auf zwei Kredite vom Juni und Juli 2021. "Sie muss kündigen, denn was sie getan hat, ist ein Kündigungsgrund", schrieb er in einem separaten Beitrag.

Trump hat Fed-Chef Jerome Powell wiederholt wegen der Leitzinsen öffentlich kritisiert und zeitweise auch seine Entlassung nahegelegt. Anfang des Monats ernannte er seinen Wirtschaftsberater, Stephen Miran, für die restliche Amtszeit, die durch den unerwarteten Rücktritt der Fed-Gouverneurin Adriana Kugler frei geworden war. Miran solle das Amt im Fed-Direktorium bis zum 31. Januar 2026 ausüben.

