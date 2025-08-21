Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 132 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe im zweiten Quartal von einer nur gedämpften Profitabilität berichtet, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe dazu geführt, dass die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich verfehlt hätten. Gemeinsam mit etwas höheren Investitionsausgaben führe dies zu deutlichen Kürzungen seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2027./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

