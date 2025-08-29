Werbung ausblenden

dpa-AFX · Uhr

APA ots news: Worauf man beim Online-Aktienkauf achten muss: Tipps von FMA und Wiener Börse

Neue Ausgabe der FMA-Reihe "Reden wir über Geld" erklärt  
Wertpapier-Orders in sieben einfachen Schritten 

Wien (APA-ots) - Sie haben ein Wertpapierdepot eröffnet und möchten Ihre  
erste Aktie 
kaufen? Klingt einfach - doch bei einer Wertpapier-Order gilt es 
zahlreiche Details zu beachten, die den Unterschied machen können. 
Schon die Wahl des Handelsplatzes oder die Entscheidung zwischen 
einer Market- und einer Limit-Order können Einfluss auf das Ergebnis 
haben. Auch Spesen oder Gültigkeitsdauer sind Faktoren, die 
Einsteiger:innen nicht unterschätzen sollten. 

Eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht ( 
FMA) zum Anlageverhalten verschiedener Altersgruppen zeigt, dass 
jüngere Anleger:innen überwiegend online und ohne Beratung ( 
"execution only") investieren. Die neue Ausgabe von "Reden wir über 
Geld" richtet sich an diese Zielgruppe. Sie führt in sieben Schritten 
durch den ganzen Prozess: von der richtigen Auswahl des Wertpapiers 
über die Wahl des Handelsplatzes und die Frage, ob man eine Market- 
oder Limit-Order setzen sollte, bis hin zur Festlegung der 
Gültigkeitsdauer. So wird Ihr erster Aktienkauf nicht zur 
Stolperfalle. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Schritt 
für Schritt zur ersten Aktie" wurde in Kooperation mit der Wiener 
Börse verfasst. Sie ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Detaillierte 
Informationen zu Geldanlage finden sich ebenfalls auf der FMA-Website 
. 

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @ 
redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es 
überall, wo es Podcasts gibt. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0053    2025-08-29/11:10
