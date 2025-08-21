Werbung ausblenden

EQS-AFR: BSK 1818 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BSK 1818 AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BSK 1818 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2025 / 06:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BSK 1818 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

http://www.berliner-sparkasse.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort/BerichteBSK1818AG.html

21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BSK 1818 AG
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland
Internet:www.lbb.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2180286 21.08.2025 CET/CEST

