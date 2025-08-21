EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
21.08.2025 / 13:29 CET/CEST
Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort:
https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
