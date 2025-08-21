EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.08.2025 / 13:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte

