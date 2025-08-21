Werbung ausblenden

EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2025 / 13:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte

21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet:www.h2apex.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187122 21.08.2025 CET/CEST

H2APEX Group
