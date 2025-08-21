EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.08.2025 / 17:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Karl
|Nachname(n):
|Richter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Bio-Gate AG
b) LEI
|391200G5LKTIOTZOXP90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|Wandelschuldverschreibung in Bezug auf Aktien der Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10.000,00 EUR
|110.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10.000,00 EUR
|110.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
