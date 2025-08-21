Werbung ausblenden

EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.08.2025 / 17:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Karl
Nachname(n):Richter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bio-Gate AG

b) LEI

391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
Beschreibung:Wandelschuldverschreibung in Bezug auf Aktien der Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
10.000,00 EUR110.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
10.000,00 EUR110.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.bio-gate.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100284 21.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bio-Gate
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmenheute, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy19. Aug. · dpa-AFX
DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus19. Aug. · EQS Group
IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt plant Fast-Track Patentverfahren in den USA und sichert sich umfangreichen Patentschutz für zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet der autoimmunen Neurologiegestern, 10:39 Uhr · dpa-AFX
EQS-AFR: FamiCord AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHGgestern, 13:23 Uhr · EQS Group
IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic kündigt präklinische Evidenz für strukturelle Reparatur von geschädigtem Rückenmarksgewebe nach ExoPTEN-Behandlung anheute, 12:31 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden