Pressestimme: 'Die Glocke' zu Krise der Gastronomie
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Krise der Gastronomie:
"Die ganze Problematik gleicht einem Teufelskreis: Steigende Preise schrecken Gäste ab, leere Lokale wirken wenig einladend, die Gefahr von Insolvenzen steigt, Schließungen machen Orte unattraktiver und nehmen Lebensqualität. Um diesem Dilemma zu entkommen, bedarf es eines ausgeklügelten Rezepts. Mögliche Zutaten: Gastronomen brauchen mehr denn je kreative Konzepte, um Gäste anzuziehen. Und jeder Einzelne sollte sich fragen, ob es sich beim Gastgewerbe nicht um einen Wirtschaftszweig handelt, den es zu unterstützen lohnt."/yyzz/DP/nas
