ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für CTS Eventim auf 115 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
onvista Premium-Artikel
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
EventkonzernCTS Eventim rutschen weiter ab - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse22. Aug. · dpa-AFX
Aktienkurs sackt abCTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch21. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP 2: CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktie sackt ab21. Aug. · dpa-AFX