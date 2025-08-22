Anwalt: Thailands ehemaliger Ministerpräsident Thaksin Shinawatra freigesprochen

Bangkok (Reuters) - Ein Gericht in Thailand hat den ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra am Freitag vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung freigesprochen.

Dies teilte sein Anwalt der Nachrichtenagentur Reuters mit. Eine öffentliche Mitteilung des Gerichts zu der Entscheidung lag zunächst nicht vor. In dem von royalistischen Militärs angestrengten Verfahren ging es um ein Interview, das der einflussreiche Milliardär 2015 ausländischen Medien gegeben hatte. Thaksin, der 2006 durch einen Militärputsch gestürzt wurde, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und wiederholt seine Loyalität gegenüber der Krone bekundet.

Das thailändische Gesetz gegen Majestätsbeleidigung gehört zu den strengsten der Welt. Verstöße können mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Der 74-Jährige kehrte im August 2023 nach 15 Jahren selbstgewählten Exils nach Thailand zurück und wurde dort wie ein Rockstar empfangen.

