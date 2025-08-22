EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.08.2025 / 13:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AB-Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Albrecht Nachname(n): Hornbach Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI

529900EGQZ79V21LBL44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 106,60 EUR 1.066.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 106,60 EUR 1.066.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Le Quartier Hornbach 19 67433 Neustadt Deutschland

