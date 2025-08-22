Werbung ausblenden

EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, Verkauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.08.2025 / 13:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AB-Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Albrecht
Nachname(n): Hornbach
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI
529900EGQZ79V21LBL44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
106,60 EUR 1.066.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
106,60 EUR 1.066.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Le Quartier Hornbach 19
67433 Neustadt
Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100304  22.08.2025 CET/CEST

