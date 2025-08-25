EQS-News: stock3 AG: stock3 bestätigt starkes Handelswachstum im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: stock3 bestätigt starkes Handelswachstum im ersten Halbjahr 2025



25.08.2025 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

stock3 AG: stock3 bestätigt starkes Handelswachstum im ersten Halbjahr 2025

Rund 559.500 Trades über brokerize-Schnittstelle in Q2/2025

Knapp 1,12 Mio. Transaktionen im 1. Halbjahr 2025

+34 % zum Vorjahresquartal, +30 % zum Vorjahreshalbjahr

München, 25.8.2025 – Die Münchner stock3 AG verzeichnet im zweiten Quartal 2025 einen Anstieg der Tradezahlen: Insgesamt wurden zwischen April und Juni 2025 rund 559.500 Transaktionen über die 100%-Tochter brokerize GmbH ausgeführt. Damit bewegt sich das Handelsvolumen nahezu auf dem Niveau des ersten Quartals (Q1 2025: 559.962 Trades) und bleibt insgesamt auf konstant hohem Level. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem deutlichen Wachstum von 34 % (Q2 2024: 416.229 Trades).

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2025 knapp 1,12 Millionen Trades über brokerize abgewickelt – ein Anstieg von rund 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2024: 862.216 Trades). Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben die Plattformen der stock3 AG, auf denen die Zahl der ausgeführten Trades ebenfalls signifikant gestiegen ist. Dies unterstreicht die zunehmende Relevanz von stock3 als Handelsplattform – insbesondere für Heavy Trader, die nicht nur von der nahtlosen Brokeranbindung, sondern auch von intelligenten Features profitieren, die den Handelsalltag deutlich vereinfachen.

„Das stabile Wachstum der Trades im ersten Halbjahr zeigt, wie attraktiv unser Angebot für aktive Traderinnen und Trader ist“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. Auch mit der neuen Funktion „Mein TradeTracker“ setzt stock3 Maßstäbe: Nutzerinnen und Nutzer können ihre Trades damit detailliert auswerten und so ihre Trading-Erfolge schnell erfassen. „Wir setzen weiterhin auf Innovation und Usability, um Privatanlegerinnen und -anlegern eine Plattform für Information, Analyse und professionellen Handel auf höchstem Niveau zu ermöglichen.“

Über die stock3 AG

Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG

Nicole Krischker

nicole.krischker@stock3.com

25.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2187714 25.08.2025 CET/CEST