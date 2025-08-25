Werbung ausblenden
Übernahmepläne

Getränkefirma Dr Pepper will Jacobs-Kaffee-Hersteller JDE schlucken

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der US-Konzern Keurig Dr Pepper legte am Montag eine 15,7 Milliarden Euro schwere Offerte für den niederländischen Anbieter von Jacobs-Kaffee, JDE Peets, vor. Zu Keurig gehört neben den Limonaden 7up und Sunkist auch die Kaffeemarke Green Mountain. Das fusionierte Unternehmen soll den Angaben zufolge in zwei eigenständige Firmen aufgespalten werden. Das Geschäft mit Erfrischungsgetränken werde vom bisherigen Keurig-Chef Tim Cofer geführt. Finanzvorstand Sudhanshu Priyadarshi übernehme die Kaffee-Sparte. Hinter den Fusionspartnern Keurig und JDE Peets steht die deutsche Milliardärsfamilie Reimann. Sie gehört zu den größten Aktionären des US-Getränkekonzerns und kontrolliert den niederländischen Kaffeeröster.

An der Börse in Amsterdam stiegen die JDE-Aktien um knapp 18 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch von 31,26 Euro. Damit steuerten sie auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu.

