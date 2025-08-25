Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Lage der Koalition

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT(dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lage der Koalition:

Koalition und Regierung müssen sich als Einheit begreifen, der in schwieriger Zeit auferlegt ist, das Land und seine freiheitliche Ordnung gegen Feinde von innen und außen resilient zu machen. Beide sind aufeinander angewiesen. (.) Es ist ein gutes Zeichen, dass der Kanzler offen zu erkennen gibt: Im Regierungshandeln und nicht zuletzt in der Kommunikation gibt es noch Luft nach oben. Besser zu werden - das muss in der Tat der Anspruch sein. Schwarz-Rot hat in kurzer Zeit schon einiges auf den Weg gebracht. Aber ausruhen kann man sich auf nichts. Es gilt, den Grundkonsens zu aktivieren, über den die beiden einstigen Volksparteien durchaus verfügen, und auf alle Felder auszudehnen. Selbstverständlich muss auch der soziale Rechts- und Bundesstaat stets daraufhin überprüft werden, ob er diesen Namen noch verdient./yyzz/DP/mis

