DAX® - Auf der Suche nach dem nächsten Bewegungsimpuls

Die neue Woche beginnt beim DAX® wie die alte endete: mit wenig Bewegung. Zum wiederholten Mal steht eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper zu Buche. Seit sechs Handelstagen verharren die deutschen Standardwerte damit in einer wirklich engen Range zwischen 24.444 und 24.180 Punkten. Auch übergeordnet pendelt der DAX® seit Monaten nur noch seitwärts, was Anlegerinnen und Anleger z. B. an der flach verlaufenden 50-Tages-Linie (akt. bei 24.014 Punkten) bzw. an den engbeieinanderliegenden Bollinger Bändern festmachen können. Vor diesem Hintergrund ist ein Spurt über die Hochs bei 24.500/24.600 Punkten nötig, um den deutschen „blue chips“ neues Leben einzuhauchen. Andererseits markieren die untere Begrenzung der o. g. Tradingrange sowie der Durchschnitt der letzten 50 Tage erste Rückzugsmarken. Von strategischer Tragweite ist dagegen das Augusttief bei 23.381 Punkten, welches zusammen mit der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten einen wirklich massiven Rückzugsbereich bildet. Da ein Bruch dieser Bastion die Gefahr einer Topbildung deutlich erhöhen würde, gilt es eine negative Weichenstellung unbedingt zu verhindern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

