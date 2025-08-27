Werbung ausblenden
Apple stellt am 9. September neue Produkte vor

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Vytautas Kielaitis/Shutterstock.com

(Reuters) - Der US-Technologiekonzern Apple hat seine jährliche Herbst-Produktvorstellung für den 9. September angekündigt, auf der neue iPhones, Uhren und andere Geräte erwartet werden.

Die am Dienstag angekündigte Präsentation soll die Bemühungen des Konzerns zeigen, Künstliche Intelligenz (KI) in seine Geräte zu integrieren. Investoren werden darauf besonders achten. Sie befürchten, dass Apple im Rennen um den Einsatz von KI-Technologie gegenüber Konkurrenten an Boden verliert.

Medienberichten zufolge wird Apple auch eine schlankere Version seines neuesten iPhones vorstellen, die möglicherweise unter dem Namen iPhone Air an die Produkte iPad Air und MacBook Air anknüpft. Zudem werden neue Einsteiger- und Spitzenmodelle der Apple Watch, verbesserte iPad Pros und eine schnellere Version des Vision Pro-Headsets erwartet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete.

Apple steht derzeit wegen der US-Zölle auf Importe aus Produktionsländern wie China und Indien unter Druck. Zudem hat der Rivale Google auf dem heimischen Markt am vergangenen Mittwoch zum zweiten Mal die Präsentation seiner Hardware vorgezogen, um Apple zuvorzukommen. Bei der Vorstellung seiner Pixel-Smartphones rückte die Alphabet-Tochter erneut KI in den Mittelpunkt. Die Pixel-Smartphones erreichen bislang jedoch nur einen Bruchteil der Marktanteile von Konkurrenten wie Samsung oder Xiaomi, die ebenfalls auf das Google-Betriebssystem Android setzen.

