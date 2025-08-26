EQS-News: Netfonds AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Netfonds AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2025



26.08.2025 / 17:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Netfonds AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2025

Hamburg, 26. August 2025

– Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform der deutschen Finanzindustrie, erzielte im ersten Halbjahr 2025 Nettoerlöse in Höhe von 22,7 Mio. EUR (H1 2024: 20,9 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 9,1 % gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Der konsolidierte Konzernumsatz lag bei 122,3 Mio. EUR (H1 2024: 112,5 Mio. EUR) und somit 8,7 % höher als in der Vorjahresperiode.

Ergebnisseitig wurde das EBITDA der Netfonds Gruppe im ersten Halbjahr 2025 mit 4,8 Mio. EUR um 61,2 % deutlich gegenüber dem Vorjahreswert (3,0 Mio. EUR) gesteigert. Dies führte im Berichtszeitraum zu einer stark gestiegenen EBITDA Marge / Nettoumsatz von 21,0 %. Das EBIT erhöhte sich um mehr als 48 % und belief sich auf 2,6 Mio. EUR (H1 2024: 1,8 Mio. EUR).

Die kumulierten Assets als Basis für die wiederkehrenden Erträge im Investmentbereich erreichten im ersten Halbjahr 29,9 Mrd. EUR (H1 2024: 26,2 Mrd. EUR). Zu Beginn des aktuellen Quartals wurden erstmals 30,0 Mrd. EUR und damit ein neues Allzeithoch erreicht.

Aktuelle Unternehmensentwicklung

Mit einem Wachstum von annähernd 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bildete die Dynamik des Investmentgeschäfts die Grundlage für das erfolgreiche erste Halbjahr. Der Investmentbereich der Netfonds Gruppe sowie das Regulatorikgeschäft der NFS Netfonds verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Steigerung der administrierten und verwalteten Assets. Unsere digitale finfire-Plattform für Strategieportfolios trug mit einem Wachstum von ca. 300 Mio. EUR ebenfalls maßgeblich zu diesem guten Ergebnis bei. In der Vermögensverwaltung und im Asset Management verwaltet die Netfonds Gruppe zum 30. Juni 2025 bereits rund 4,5 Mrd. EUR. Der Netfonds Versicherungsbereich verzeichnete im ersten Halbjahr ebenfalls eine sehr positive Entwicklung.

Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2025. Netfonds prognostiziert aktuell einen Bruttoumsatz von über 260 Mio. EUR und Nettoerlöse zwischen 52 und 54 Mio. EUR. Das EBITDA wird zwischen 12,0 und 13,5 Mio. EUR mit einer EBITDA Marge / Nettoumsatz von über 20 % erwartet.

Die wichtigsten Kennzahlen im ersten Halbjahr 2025 stellten sich wie folgt dar:

Am 27. August 2025 um 11:00 Uhr wird Peer Reichelt, CFO von Netfonds, im Rahmen der 14. Hamburger Investorentage zusätzliche Informationen präsentieren. Die Teilnahme ist digital über den nachfolgenden Link möglich.

https://www.appairtime.com/event/0e9a9aaa-02f2-47a9-b244-093af4bdf9db

Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter

www.netfonds-group.com

und

www.netfonds.de

.

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

26.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2188830 26.08.2025 CET/CEST