Goldminen im Chart-Check: ATH: aus dem Schatten des Goldpreises - HSBC Daily Trading TV 26.08.2025
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den Philadelphia Gold/Silver Index.
